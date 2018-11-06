Трехматчевая победная серия баскетболистов «Астаны» прервалась на «Химках»

Игра регулярного чемпионата в столице Казахстана завершилась со счетом 67:76 в пользу российского клуба. Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед из «Химок», набравший 28 баллов, а у «Астаны» больше всех очков заработал казахстанец Александр Жигулин — 14.