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02:23 (мск), источник: Vesti.kz

Трехматчевая победная серия баскетболистов «Астаны» прервалась на «Химках»

Баскетболисты «Астаны» проиграли подмосковным «Химкам» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра регулярного чемпионата в столице Казахстана завершилась со счетом 67:76 в пользу российского клуба. Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед из «Химок», набравший 28 баллов, а у «Астаны» больше всех очков заработал казахстанец Александр Жигулин — 14.

Для «Астаны» это поражение стало вторым в сезоне, а «Химки» одержали шестую подряд победу. Казахстанский клуб стартовал с проигрыша от ЦСКА, но затем выиграл три кряду матча.

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