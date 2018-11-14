Владимир Гомельский: Майкл Джордан — не лучший баскетболист всех времен
Зато тренер «Голден Стэйта» Стив Керр — гений.
Зато тренер «Голден Стэйта» Стив Керр — гений.
Баскетбольный эксперт, комментатор Владимир Гомельский стал гостем студии Sport24. Представитель самой известной баскетбольной семьи в России вспомнил о своем первом впечатлении от НБА, поделился мнением о «Движении вверх» и назвал тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра гением.
В моем первом репортаже, который состоялся в декабре-1989 в паре с Володей Фомичевым, я сказал слов 10: «ага», «угу», «да-да». Мычал. После этого я получил редкую взбучку от мамы. Она сказала: «Это не твое, нечего дуростью заниматься, иди проводи тренировки».
На втором репортаже сказал уже слов 100, на третьем — 300. А на четвертый репортаж Фомичев не пришел, и я остался с микрофоном 1 на 1.
Во время моей первой командировки надо мной посмеялся легендарный Рик Бэрри — такая чисто американская шутка. Это были Игры доброй воли в Сиэтле в 1990-м. Моя комментаторская позиция была справа от центральной линии, позиция американского ТВ — слева. Их — пятеро комментаторов, а я один.
И Рик Бэрри, который там тоже комментировал, подходит ко мне и говорит: «Ну, ты, наверное, денег заработал». А я ему: «А ты?» Он говорит: «Мне платят по 10 тысяч долларов за репортаж».
Увы.
Я приехал в Штаты 1 мая 1977-го года как переводчик молодежной сборной СССР, которая совершала турне по Северной Америке. В то время шли полуфинальные серии
Я болею с тех пор за «Филадельфию» и очень рад, что она
Первая мысль на матче в Штатах — это
Это было невероятно. Я не скажу, что это был
На самом деле, за весь финальный матч Олимпиады-1972 ни одного данка не случилось. Но фильм же делали для сегодняшней молодежи, а они себе баскетбол без данков не представляют. Это художественный фильм, и он имеет право на вымысел.
Я шел на премьеру и волновался, что там могут оболгать отца. Но когда сцена со сменой тренера в сборной прошла, а чиновник в фильме сказал «Гомельский — бог», я успокоился и дальше смотрел с интересом.
А знаешь, что Модестас Паулаускас сказал? «Понятно, что в фильме должен быть отрицательный герой. Пусть уж буду я».
Самый невезучий игрок в НБА — Патрик Юинг, который со своим «Нью-Йорком» так и не выиграл чемпионство. А если говорить о гегемонии «Голден Стэйта», то тренер команды Стив Керр — гений. Потому что когда брали Дюранта при наличии Карри, Томпсона и Грина, все говорили: «Ну куда четвертая звезда в команду? Им одного мяча будет мало».
Керр придумал эту тактику, и вся четверка делится мячом. Не скажу, что они не разлей вода, но в жизни — за пределами площадки — относятся друг к другу с уважением. А на площадке они как семья. И то, что «Уорриорз» атакуют даже не на 12-й, а на 10-й секунде, говорит о мастерстве, которое им позволяет это делать. И мяч у них ходит лучше всех. Поэтому им особенно защищаться не нужно, потому что они в каждой игре готовы 140 очков забить.
Однако я хотел бы обратить внимание любителей баскетбола на тот факт, что этого парадного шествия по Красной площади уже не получается. К ним уже приспособились, уже многие тренеры понимают, как разрушить эту атаку. Сейчас они сыграли 14 игр и 3 проиграли — это хуже, чем в прошлом году, и уж тем более хуже, чем в позапрошлом.
В то же время, думаю, что Керр понимает, нет разницы, с каким количеством побед занять первое место в дивизионе и в конференции. Нужно ли выигрывать 73 игры за сезон? Нет. 65 достаточно. А это означает режим сбережения энегргии, чтобы на финальную серию все были здоровы. Но это придумал не он, а Грегг Попович в своем «Сан-Антонио». А остальным нужно тянуться — и они подтянутся.
Пиппен — звезда или нет? Конечно, звезда. А кто ярче: Джордан или Пиппен? Джордан — суперзвезда, Пиппен — желтый карлик.
Вот 5 человек выходят на площадку, у них разные амплуа. И понятное дело, что человек, который больше владеет мячом, он более заметен. И поэтому Карри более заметен, чем Дюрант. Но с моей точки зрения, Дюрант приносит гораздо больше пользы «Голден Стэйту», чем Карри.
Сейчас Майкл Джордан — владелец «Шарлотт Хорнетс». Он свою команду поднимает, он оказался хорошим владельцем. И денег он больше не теряет, как в первые 2 сезона. Сейчас «Шарлотт» уже приносит прибыль. И там, в своей Северной Каролине, он национальный герой навсегда: ему поклоняются, он входит в зал — ему стоя аплодируют. Из Джордана сделали пример для подражания, и он таким и остался.
Скотти Пиппен сказал мне, что они с Джорданом не были друзьями: «Я не справлял в его семье Рождество, а он не справлял в моей. Но на площадке мы понимали друг друга без слов — это главное».
Собственно, Фил Джексон потому и гуру. Он умел скомпоновать команду так, чтобы не нужно было часто брать
Для меня все репортажи делятся на 3 части.
Когда наши с ненашими играют, меня назначают главным болельщиком. Болеть я не устаю. Иногда мне говорят, что, когда наши проигрывают, я болею излишне критично.
Когда играют ненаши с ненашими, можно блеснуть эрудицией, потому что не болеешь ни за кого.
Самый сложный репортаж — это когда наши с нашими. Когда болеть нельзя. Вот тут беда. Особенно когда играет ЦСКА. И вот здесь я получал замечания. Но болею за ЦСКА, это мой дом, моя семья.