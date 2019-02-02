Баскетболисты «Астаны» победили российский клуб в гостевом матче Единой лиги ВТБ
Казахстанский клуб идет шестым.
Казахстанский клуб идет шестым.
Баскетболисты «Астаны» обыграли российский «Автодор» в гостевом матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 2 февраля, в Саратове и закончилась со счетом 88:64 в пользу казахстанского клуба. Самым результативным игроком матча стал Кеннет Хортона из «Астаны» — на его счету 20 очков, а также семь подборов и четыре перехвата.
Сейчас «Астана» идет на шестом месте в таблице, а «Автотодор» занимает девятую строчку из 14 команд. Для саратовцев прошедший матч стал первым под руководством нового главного тренера Евгения Пашутина.
Следующий матч «Астана» проведет 12 февраля на своей площадке против польского клуба «Зелена Гура», идущего на 11-м месте.