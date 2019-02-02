Баскетболисты «Астаны» победили российский клуб в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Игра проходила сегодня, 2 февраля, в Саратове и закончилась со счетом 88:64 в пользу казахстанского клуба. Самым результативным игроком матча стал Кеннет Хортона из «Астаны» — на его счету 20 очков, а также семь подборов и четыре перехвата.