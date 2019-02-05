Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск»

Свою профессиональную карьеру новобранец «драконов» начал в сезоне 2011/12 в американской Лиге развития, после чего перебрался в канадский «Лондон лайтнинг», с которым стал чемпионом НБЛ.

Затем Джамар Абрамс играл в клубах США, Японии, Словении, Румынии и Германии. Нынешний сезон 29-летний форвард начинал в немецкой «Йене».