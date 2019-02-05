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01:58 (мск), источник: БЕЛТА

Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск»

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Джамар Абрамс стал игроком «Цмокi-Мiнск», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

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Свою профессиональную карьеру новобранец «драконов» начал в сезоне 2011/12 в американской Лиге развития, после чего перебрался в канадский «Лондон лайтнинг», с которым стал чемпионом НБЛ.

Затем Джамар Абрамс играл в клубах США, Японии, Словении, Румынии и Германии. Нынешний сезон 29-летний форвард начинал в немецкой «Йене».

Также сегодня состав женской команды «Цмокi-Мiнск» пополнила 31-летняя американка Шеннон Маккалум, выступавшая в прошлом сезоне в российском «Енисее» из Красноярска.

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