Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск»
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Джамар Абрамс стал игроком «Цмокi-Мiнск», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Джамар Абрамс стал игроком «Цмокi-Мiнск», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Свою профессиональную карьеру новобранец «драконов» начал в сезоне 2011/12 в американской Лиге развития, после чего перебрался в канадский «Лондон лайтнинг», с которым стал чемпионом НБЛ.
Затем Джамар Абрамс играл в клубах США, Японии, Словении, Румынии и Германии. Нынешний сезон 29-летний форвард начинал в немецкой «Йене».
Также сегодня состав женской команды «Цмокi-Мiнск» пополнила 31-летняя американка Шеннон Маккалум, выступавшая в прошлом сезоне в российском «Енисее» из Красноярска.