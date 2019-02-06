Никитин поздравил БК «НН» с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов
Нижегородцы разгромили в гостях немецкий «Людвигсбург».
Нижегородцы разгромили в гостях немецкий «Людвигсбург».
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил в гостях немецкий «Людвигсбург» со счетом 59:85. Победа БК НН позволила клубу выйти в
«БК “Нижний Новгород” удалось добиться серьезного результата на международной арене. До последнего решалась судьба путевки, и положительный результат стал настоящей радостью для всех поклонников нижегородского и российского баскетбола», — сказал губернатор. «Ждем жеребьевки, чтобы узнать соперника в 1/8 финала и продолжаем болеть за нижегородцев. Желаю удачи!» — добавил Глеб Никитин.