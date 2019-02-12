РФБ запустила телеканал «Мир баскетбола» с круглосуточным вещанием

«В тестовом режиме канал работает уже месяц, но теперь будет в общем доступе. Канал “Мир баскетбола” будет входить в пакеты кабельных вещателей, — сказал Кириленко. — Мы не конкурируем с федеральными каналами, поэтому основные трансляции сборной России будут там. Но мы будем находиться в диалоге, в идеале хотим показывать весь возможный баскетбол».