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12 февраля, источник: ТАСС

РФБ запустила телеканал «Мир баскетбола» с круглосуточным вещанием

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) запустила тематический кабельный телеканал «Мир баскетбола» с круглосуточным вещанием. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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Источник: РИА "Новости"

«В тестовом режиме канал работает уже месяц, но теперь будет в общем доступе. Канал “Мир баскетбола” будет входить в пакеты кабельных вещателей, — сказал Кириленко. — Мы не конкурируем с федеральными каналами, поэтому основные трансляции сборной России будут там. Но мы будем находиться в диалоге, в идеале хотим показывать весь возможный баскетбол».

По словам Кириленко, канал будет заполняться архивными трансляциями, передачами РФБ и Международной федерации баскетбола (FIBA). «Также мы в ближайшее время покажем матчи испанского Кубка Короля. Конечно, хотим показывать матчи Единой лиги ВТБ, но это тоже вопрос переговоров», — добавил Кириленко.

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