Белорусы выиграли баскетбольный турнир 3×3 в Минске
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Беларуси стали победителями баскетбольного турнира Palova. Snowball 3×3 в минском ТЦ «Столица», сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Беларуси стали победителями баскетбольного турнира Palova. Snowball 3×3 в минском ТЦ «Столица», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В церемонии награждения призеров принял участие председатель Белорусской федерации баскетбола, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
В соревнованиях выступили 8 женских и 10 мужских команд из Литвы, Латвии, Украины, России и Беларуси. Хозяев представляли не только национальные сборные, но и юниорские дружины (U-18).
За четыре месяца до старта II Европейских игр прошедший турнир стал хорошей проверкой сил для молодых и опытных игроков, отметил главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3×3 Юрий Волк.
Участники турнира в Минске заработали очки в рейтинг ФИБА.
Баскетбол 3×3 включен в программу II Европейских игр, которые пройдут