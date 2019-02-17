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18:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли баскетбольный турнир 3×3 в Минске

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Беларуси стали победителями баскетбольного турнира Palova. Snowball 3×3 в минском ТЦ «Столица», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В церемонии награждения призеров принял участие председатель Белорусской федерации баскетбола, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

В соревнованиях выступили 8 женских и 10 мужских команд из Литвы, Латвии, Украины, России и Беларуси. Хозяев представляли не только национальные сборные, но и юниорские дружины (U-18).

За четыре месяца до старта II Европейских игр прошедший турнир стал хорошей проверкой сил для молодых и опытных игроков, отметил главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3×3 Юрий Волк.

Участники турнира в Минске заработали очки в рейтинг ФИБА.

Баскетбол 3×3 включен в программу II Европейских игр, которые пройдут 21—30 июня в белорусской столице.

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