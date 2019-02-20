Пике атакует баскетбольный «Реал»

— Судья допускал ошибки в пользу «Реала», — цитирует A Bola Пике. — Если бы судья не ошибался, «Барселона» спокойно выиграла бы в основное время. «Реал» часто создает шум — это обычное дело. Они всегда так поступают. К счастью, у «Реала» нет команды по хоккею или гандболу — не приходится еще и там это наблюдать. Они всегда используют одну стратегию — жалуются. А потом случается такое, как в игре с «Атлетико» — судьи им помогают. И все молчат.