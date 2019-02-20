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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пике атакует баскетбольный «Реал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал финал Кубка Испании по баскетболу.

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Источник: РИА "Новости"

В нем каталонцы обыграли «Реал» со счетом 94:93 в овертайме.

— Судья допускал ошибки в пользу «Реала», — цитирует A Bola Пике. — Если бы судья не ошибался, «Барселона» спокойно выиграла бы в основное время. «Реал» часто создает шум — это обычное дело. Они всегда так поступают. К счастью, у «Реала» нет команды по хоккею или гандболу — не приходится еще и там это наблюдать. Они всегда используют одну стратегию — жалуются. А потом случается такое, как в игре с «Атлетико» — судьи им помогают. И все молчат.

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