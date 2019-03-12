Казахстанец завоевал «бронзу» на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3

Михальчук, в прошлом казахстанский баскетболист, спортивный директор БК «Астана», и команду свою назвал в честь сильнейшего казахстанского клуба.

Сейчас Михальчук работает в Федерации баскетбола Новой Зеландии на посту менеджера молодежный сборных, а также сборных 3×3. ​

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На финальный розыгрыш чемпионата Новой Зеландии, куда приехали команды, прошедшие городские отборы, дружина Михальчука получила wild card из-за высокого рейтинга. Команда казахстанца дошла до полуфинала, где уступила самой сильной команде страны — представителю Окленда.

«Для меня было честью принять участие в финальной стадии Quest Tour Final 3×3 New Zealand. Лучшие команды со всей Новой Зеландии приехали в Окленд, чтобы сыграть за потрясающий приз, возможность сыграть на таком высоком уровне, как 3×3 World Tour.