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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец завоевал «бронзу» на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3

Казахстанец Николай Михальчук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Михальчук, в прошлом казахстанский баскетболист, спортивный директор БК «Астана», и команду свою назвал в честь сильнейшего казахстанского клуба.

Сейчас Михальчук работает в Федерации баскетбола Новой Зеландии на посту менеджера молодежный сборных, а также сборных 3×3. ​

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На финальный розыгрыш чемпионата Новой Зеландии, куда приехали команды, прошедшие городские отборы, дружина Михальчука получила wild card из-за высокого рейтинга. Команда казахстанца дошла до полуфинала, где уступила самой сильной команде страны — представителю Окленда.

«Для меня было честью принять участие в финальной стадии Quest Tour Final 3×3 New Zealand. Лучшие команды со всей Новой Зеландии приехали в Окленд, чтобы сыграть за потрясающий приз, возможность сыграть на таком высоком уровне, как 3×3 World Tour.

Моя команда «БК Астана» (думаю, достойное название) получила wild card на участие, но в итоге заняла третье место! Не так уж и плохо! Спасибо моим товарищам по команде и за такую ​​уникальную возможность, круто быть частью новозеландского сообщества 3×3. ​Скучаю по казахстанскому баскетбольному сообществу и рад, что удалось достойно представить родину! — прокомментировал Михальчук.

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