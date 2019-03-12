Казахстанец завоевал «бронзу» на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3
Казахстанец Николай Михальчук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Николай Михальчук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Новой Зеландии по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Михальчук, в прошлом казахстанский баскетболист, спортивный директор БК «Астана», и команду свою назвал в честь сильнейшего казахстанского клуба.
Сейчас Михальчук работает в Федерации баскетбола Новой Зеландии на посту менеджера молодежный сборных, а также сборных 3×3.
На финальный розыгрыш чемпионата Новой Зеландии, куда приехали команды, прошедшие городские отборы, дружина Михальчука получила wild card
«Для меня было честью принять участие в финальной стадии Quest Tour Final 3×3 New Zealand. Лучшие команды со всей Новой Зеландии приехали в Окленд, чтобы сыграть за потрясающий приз, возможность сыграть на таком высоком уровне, как 3×3 World Tour.
Моя команда «БК Астана» (думаю, достойное название) получила wild card на участие, но в итоге заняла третье место! Не так уж и плохо! Спасибо моим товарищам по команде и за такую уникальную возможность, круто быть частью новозеландского сообщества 3×3. Скучаю по казахстанскому баскетбольному сообществу и рад, что удалось достойно представить родину! — прокомментировал Михальчук.