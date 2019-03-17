Дабл-дабл Гросселла помог «Астане» победить «Цмоки-Минск»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария1
Майнц0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо1
Ренн0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак1
Зенит1
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол0
Севилья1
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Биатлон. Биатлон
18:00
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф1
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
17:15
Фулхэм1
Ливерпуль2
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир0
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс1
Нант0
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио4
Парма1
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо0
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив3
СКА1
Футбол. Зарубежный
16:30
Лион3
Монпелье2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив1
Краснодар0
Хоккей. НХЛ
18.03
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-21
Факел0
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер1
Вердер3
Биатлон. Биатлон
15:15
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Хоккей. НХЛ
18.03
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.03
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа2
Ювентус0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа0
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Вальядолид2
Хоккей. НХЛ
18.03
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Химки0
Хоккей. НХЛ
18.03
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов2
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова
Вануату
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Томь0
Все события
Фоторепортажи
11«Краснодар» упустил победу в Лиге Европы на последних минутах
12Палитра эмоций Юргена Клоппа
19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Гросселла помог «Астане» победить «Цмоки-Минск»

«Астана» на домашней площадке переиграла «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх

Хозяева площадки начали наращивать своё преимущество уже в первой четверти, которая, пусть и прошла в равной борьбе, но осталась за «Астаной» с минимальным преимуществом. Во второй десятиминутке «Астана» так же оказалась сильнее гостей, первая половина встречи завершилась со счётом 44:39 в пользу хозяев.

После большого перерыва «Астана» и вовсе ушла в отрыв — уже в третьей четверти их преимущество выросло до 15 очков, а в заключительном игровом отрезке «Астана» довела матч до логичного завершения победой, отыграв ещё 15 очков. Итоговый счёт встречи — 101:71 (20:19, 24:20, 30:20, 27:12).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джеффри Гросселл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. В составе гостей 23 очка набрал Владимир Михайлович.

 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Женская сборная России использовала последний шанс на ЧМ
«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
«Локомотив» обыграл измученный «Краснодар». Семин уже третий
Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянам вручили большие Хрустальные глобусы Кубка IBU (фото)
Юрлова-Перхт: Гараничев не мог сам отказаться бежать эстафету
Легендарный Фил Эспозито прокомментировал достижение Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь