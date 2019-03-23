Сменилась эпоха! Каким был баскетбол, когда Леброн не вышел в плей-офф в прошлый раз

Источник: Спорт-Экспресс

В год, когда Леброн Джеймс последний раз не играл в плей-офф, баскетбольный мир жил совсем другими героями и поэтому не сильно расстроился этой потере.

«Кливленд», за который выступал 20-летний Леброн Джеймс, лишь по дополнительным показателям уступил восьмую строчку «Нью-Джерси» в Восточной конференции и отправился отдыхать вместе со своей молодой звездой. Показатели форварда, который проводил всего второй свой сезон в НБА, между прочим, одни из лучших в его карьере — 80 матчей, 42,4 минуты (лучший показатель за все сезоны в НБА), 27.2 очка, 7.4 подбора и 7.2 передачи в среднем за игру. Более того, Джеймс стал самым молодым игроком, набравшим более 50 очков в одном матче — это случилось 20 марта 2005 года в матче против «Торонто» (56 очков, 10 подборов, 5 передач).

Ирония судьбы, но именно в тот год в плей-офф не вышли и «Лейкерс» с Коби Брайантом.

Не попала в плей-офф и «Юта» Андрея Кириленко, который в том сезоне стал лучшим по блок-шотам (3,32 блок-шота в среднем за игру).

Зато играл в плей-офф «Сиэтл Суперсоникс». Кевину Дюранту, который через два года дебютирует в НБА именно за этот клуб, 16 лет. Наводил шороху «Финикс» со Стивом Нэшем, получившим в том сезоне звание MVP.

А чемпионом стал «Сан-Антонио», который в финале одолел «Детройт» (4−3 в серии), а лучшим игроком стал великий капитан «Спэрз» Тим Данкан.

Завершал лучшую часть своей карьеры в «Филадельфии» Аллен Айверсон — № 1 драфта-1996. В сезоне-2004/05 защитник сводил с ума соперников и болельщиков своим дриблингом и стал самым результативным игроком (30,7 очка в среднем за игру).

Первым номером драфта-2005 «Милуоки» выбрал 20-летнего Эндрю Богута. Австралиец стал лишь шестым иностранцем в истории, выбранным на драфте НБА под первым номером. В 2015 году Богут станет чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

Ну, а в Афинах подрастала будущая суперзвезда НБА Яннис Адетокунбо, которому в тот год исполнилось 11 лет.

Из-за разрушительного урагана «Катрина», который обрушился в августе того года на Новый Орлеан, местный клуб был вынужден проводить свои матчи в Оклахома-Сити. А сама команда на два сезона переименовалась в «Нью-Орлеан/Оклахома-Сити Хорнетс».

В чемпионате России образца 2005 года играли прекрасные команды из прекрасных городов: «Динамо» и «Спартак из Санкт-Петербурга, «Динамо» Московская область — будущий люберецкий «Триумф», «Локомотив-Ростов», пермский «Урал-Грейт», «Локомотив» из Новосибирска, ЦСК-ВВС Самара, «Университет-Югра» Сургут, «ЕврАз» Екатеринбург, «Спартак-Приморье» из Владивостока!

Интересные команды, а чемпионом стал… конечно, ЦСКА. В 12 раз в российской истории. С того года и по сей день армейцы никому не отдают звания лучшей команды страны.

А вот в Евролиге с красно-синими случилась катастрофа. В «Финале четырех», который впервые в истории проводился в России (в московском «Олимпийском») армейцы уже в полуфинале проиграли ныне не существующей испанской «Тау Керамике», а в матче за третье место и «Панатинаикосу». Победителем стал тель-авивский «Маккаби» — с опытными Йотамом Гальпериным, Николой Вуйчичем и Шарунасом Ясикявичюсом, ставшим MVP того финала.

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16-летний воспитанник белгородского «Буревестника» Алексей Швед попадает в систему ЦСКА и проводит свой первый сезон за вторую команду армейцев.

Антон Понкрашов («Спартак» СПб), Никита Курбанов (ЦСКА) и Виталий Фридзон («Химки») стали чемпионами молодежного чемпионата Европы, обыграв в финале сборную Литвы (61:53). 19-летний Курбанов был назван еще и MVP турнира. В той молодежке также выступали Дмитрий Соколов («Локомотив-Ростов»), Егор Вяльцев, Евгений Колесников, Андрей Комаровский и Никита Шабалкин (все — из самарского ЦСК-ВВС), Евгений Воронов («Локомотив» Минеральные Воды), а возглавлял команду на том турнире начинающий 36-летний тренер Евгений Пашутин, сам за два года до этого только закончивший карьеру баскетболиста.

На уровне взрослых сборных больших успехов в тот год добилась женская команда — второе место на Евробаскете. В финале наши девушки уступили чешкам, а самым ценным игроком стала Мария Степанова из самарского ВБМ-СГАУ.

У мужчин чемпионами Европы стала греческая сборная, которая в финале сломила Германию с Дирком Новицки во главе. 27-летний лидер немецкой сборной находился в самом соку, стал MVP турнира, но даже он ничего не смог сделать с блистательной сборной Греции, где лучшими были Теодорос Папалукас и Димитрис Диамантидис.

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Наша команда выступила на том турнире неудачно и заняла лишь восьмое место. Главного тренера сборной Сергея Бабкова сменил Дэвид Блатт, с которым национальная команда добьется своих главных успехов в новейшей истории.