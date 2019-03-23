Сменилась эпоха! Каким был баскетбол, когда Леброн не вышел в плей-офф в прошлый раз
Сегодня «Лейкерс» потерял шансы на выход в
Сегодня «Лейкерс» потерял шансы на выход в
В год, когда Леброн Джеймс последний раз не играл в
«Кливленд», за который выступал 20-летний Леброн Джеймс, лишь по дополнительным показателям уступил восьмую строчку «Нью-Джерси» в Восточной конференции и отправился отдыхать вместе со своей молодой звездой. Показатели форварда, который проводил всего второй свой сезон в НБА, между прочим, одни из лучших в его карьере — 80 матчей, 42,4 минуты (лучший показатель за все сезоны в НБА), 27.2 очка, 7.4 подбора и 7.2 передачи в среднем за игру. Более того, Джеймс стал самым молодым игроком, набравшим более 50 очков в одном матче — это случилось 20 марта 2005 года в матче против «Торонто» (56 очков, 10 подборов, 5 передач).
Ирония судьбы, но именно в тот год в
Не попала в
Зато играл в
А чемпионом стал «Сан-Антонио», который в финале одолел «Детройт» (4−3 в серии), а лучшим игроком стал великий капитан «Спэрз» Тим Данкан.
Завершал лучшую часть своей карьеры в «Филадельфии» Аллен Айверсон — № 1 драфта-1996. В сезоне-2004/05 защитник сводил с ума соперников и болельщиков своим дриблингом и стал самым результативным игроком (30,7 очка в среднем за игру).
Первым номером драфта-2005 «Милуоки» выбрал 20-летнего Эндрю Богута. Австралиец стал лишь шестым иностранцем в истории, выбранным на драфте НБА под первым номером. В 2015 году Богут станет чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».
Ну, а в Афинах подрастала будущая суперзвезда НБА Яннис Адетокунбо, которому в тот год исполнилось 11 лет.
В чемпионате России образца 2005 года играли прекрасные команды из прекрасных городов: «Динамо» и «Спартак из
Интересные команды, а чемпионом стал… конечно, ЦСКА. В 12 раз в российской истории. С того года и по сей день армейцы никому не отдают звания лучшей команды страны.
А вот в Евролиге с
16-летний воспитанник белгородского «Буревестника» Алексей Швед попадает в систему ЦСКА и проводит свой первый сезон за вторую команду армейцев.
Антон Понкрашов («Спартак» СПб), Никита Курбанов (ЦСКА) и Виталий Фридзон («Химки») стали чемпионами молодежного чемпионата Европы, обыграв в финале сборную Литвы (61:53). 19-летний Курбанов был назван еще и MVP турнира. В той молодежке также выступали Дмитрий Соколов («Локомотив-Ростов»), Егор Вяльцев, Евгений Колесников, Андрей Комаровский и Никита Шабалкин (все — из самарского ЦСК-ВВС), Евгений Воронов («Локомотив» Минеральные Воды), а возглавлял команду на том турнире начинающий 36-летний тренер Евгений Пашутин, сам за два года до этого только закончивший карьеру баскетболиста.
На уровне взрослых сборных больших успехов в тот год добилась женская команда — второе место на Евробаскете. В финале наши девушки уступили чешкам, а самым ценным игроком стала Мария Степанова из самарского
У мужчин чемпионами Европы стала греческая сборная, которая в финале сломила Германию с Дирком Новицки во главе. 27-летний лидер немецкой сборной находился в самом соку, стал MVP турнира, но даже он ничего не смог сделать с блистательной сборной Греции, где лучшими были Теодорос Папалукас и Димитрис Диамантидис.
Наша команда выступила на том турнире неудачно и заняла лишь восьмое место. Главного тренера сборной Сергея Бабкова сменил Дэвид Блатт, с которым национальная команда добьется своих главных успехов в новейшей истории.
16 августа 2005 года ушел из жизни патриарх советского и российского баскетбола Александр Яковлевич Гомельский. Закончилась целая эпоха в нашем баскетболе.