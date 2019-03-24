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18:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Цмокi-Мiнск» выиграли у «Пармы» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Цмокi» из Минска одержал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ над пермской «Пармой» со счетом 80:68.

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«Драконы» уверенно переиграли гостей из Перми, уступив лишь в первой четверти матча — 10:16, 22:16, 18:16, 30:20. Таким образом «Цмокi» прервали 10-матчевую серию из поражений, одержав третью победу в сезоне в Единой лиге ВТБ.

Следующий матч белорусский клуб проведет 27 марта в Минске с клубом «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

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