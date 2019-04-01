Робота-баскетболиста научили выполнять трёхочковые броски (видео)
Инженеры Toyota Motor презентовали новую версию своего робота, умеющего играть в баскетбол.
Инженеры Toyota Motor презентовали новую версию своего робота, умеющего играть в баскетбол.
Робот получил имя Cue 3. В этот раз на показательных выступлениях робот исполнял трёхочковые и показал очень неплохой результат попав пять раз из восьми попыток броска
Стоит отметить, что инженеры Toyota Motor ранее представили другого
Тогда выяснилось, что, в отличие от