Робота-баскетболиста научили выполнять трёхочковые броски (видео)

Робот получил имя Cue 3. В этот раз на показательных выступлениях робот исполнял трёхочковые и показал очень неплохой результат попав пять раз из восьми попыток броска из-за дуги. По словам разработчиков, благодаря своим сенсорам, робот практически не промахивается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i-qZLKgzYt4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что инженеры Toyota Motor ранее представили другого робота-баскетболиста, тот робот исполнял штрафные броски. Робот держал мяч одной рукой и выполнял бросок, применяя работу рук и ног.