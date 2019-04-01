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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Робота-баскетболиста научили выполнять трёхочковые броски (видео)

Инженеры Toyota Motor презентовали новую версию своего робота, умеющего играть в баскетбол.

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Робот получил имя Cue 3. В этот раз на показательных выступлениях робот исполнял трёхочковые и показал очень неплохой результат попав пять раз из восьми попыток броска из-за дуги. По словам разработчиков, благодаря своим сенсорам, робот практически не промахивается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что инженеры Toyota Motor ранее представили другого робота-баскетболиста, тот робот исполнял штрафные броски. Робот держал мяч одной рукой и выполнял бросок, применяя работу рук и ног.

Тогда выяснилось, что, в отличие от игроков-людей, на протяжении серии бросков робот ведет себя стабильнее за счёт отсутствия таких элементов, как потеря концентрации и усталость.

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