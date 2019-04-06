Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» и «Олимпии» поспорят за золото чемпионата Беларуси

Первый поединок за золото состоится сегодня в 17.00 на площадке минчанок. В воскресенье, 7 апреля, в 14.00 соперницы вновь встретятся в Минске, а 13 апреля сыграют в Гродно. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Борьбу за бронзовые награды также поведут баскетболистки Минска и Гродно — «Горизонт» и «Виктория». Здесь в первых двух встречах хозяйками будут минчанки, через неделю команды будут соперничать на площадке гродненской дружины.

В полуфинальных сериях действующие чемпионки страны «Цмокi» были сильнее «Виктории» — 3−0, а «Олимпия» победила «Горизонт» — 3−1.

Гродненская «Олимпия» является восьмикратным чемпионом Беларуси, «Цмокi-Мiнск» 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у «Горизонта» — 11.