«Астана» стала победителем Кубка Казахстана

Источник: Prosports.kz

Костанайский «Тобол» еще накануне обеспечил себе серебро, а в матче за третье место команда Атырауской области взяла верх над «Синегорьем».

В последнем матче розыгрыша Кубка Казахстана хозяева турнира — «Алматинский Легион» сыграли с «Астаной». Эта игра уже не имела никакого турнирного значения, так как при любом исходе матча «Астана» заранее обеспечила себе первое место, а алматинцы последнее. Победа досталась столичной команде — 84:62.

Сразу же, после заключительного матча состоялась торжественная церемония награждения команд. Согласно Положению о проведении турнира, команде «Астана» присвоено звание «Победителя Кубка Казахстана 2019 года». Капитан команды Рустам Ергали вознес над головой главный трофей турнира, а все столичные баскетболисты и тренерский штаб команды были награждены дипломами и золотыми медалями. Костанайский «Тобол» занял почетное второе место и был награжден серебряным комплектом медалей, а третье призовое место заняла команда Атырауской области.

Помимо основного награждения команд, занявших призовые места, были определены 5 лучших игроков турнира:

#11 Антон Быков — «Тобол», Костанай.

#24 Дмитрий Гаврилов — «Астана», Нур-Султан.

#10 Роберт Пан — «Тобол», Костанай.

#8 Владимир Иванов — Атырауская область.