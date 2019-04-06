«Астана» стала победителем Кубка Казахстана
В Алматы завершился розыгрыш Кубка Казахстана среди мужских команд 2019 года — обладателем главного трофея турнира стала столичная «Астана», передает Prosports.kz.
В Алматы завершился розыгрыш Кубка Казахстана среди мужских команд 2019 года — обладателем главного трофея турнира стала столичная «Астана», передает Prosports.kz.
Костанайский «Тобол» еще накануне обеспечил себе серебро, а в матче за третье место команда Атырауской области взяла верх над «Синегорьем».
В последнем матче розыгрыша Кубка Казахстана хозяева турнира — «Алматинский Легион» сыграли с «Астаной». Эта игра уже не имела никакого турнирного значения, так как при любом исходе матча «Астана» заранее обеспечила себе первое место, а алматинцы последнее. Победа досталась столичной команде — 84:62.
Сразу же, после заключительного матча состоялась торжественная церемония награждения команд. Согласно Положению о проведении турнира, команде «Астана» присвоено звание «Победителя Кубка Казахстана 2019 года». Капитан команды Рустам Ергали вознес над головой главный трофей турнира, а все столичные баскетболисты и тренерский штаб команды были награждены дипломами и золотыми медалями. Костанайский «Тобол» занял почетное второе место и был награжден серебряным комплектом медалей, а третье призовое место заняла команда Атырауской области.
Помимо основного награждения команд, занявших призовые места, были определены 5 лучших игроков турнира:
#11 Антон Быков — «Тобол», Костанай.
#24 Дмитрий Гаврилов — «Астана»,
#10 Роберт Пан — «Тобол», Костанай.
#8 Владимир Иванов — Атырауская область.
#10 Рустам Мурзагалиев — «Астана»,