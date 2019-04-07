Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» победили в первом финале чемпионата Беларуси

Действующие чемпионки страны без особых проблем обыграли на своей площадке гостей из гродненской «Олимпии» со счетом 98:66 (30:12, 26:17, 29:10, 13:27). Сегодня соперницы вновь встретятся в Минске, а 13 апреля сыграют в Гродно. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Борьбу за бронзовые награды также ведут баскетболистки Минска и Гродно — «Горизонт» и «Виктория». В первой встрече здесь также уверенно победили минчанки — 107:46 (32:7, 31:16, 19:11, 25:12).

В полуфинальных сериях «Цмокi» были сильнее «Виктории» — 3−0, а «Олимпия» победила «Горизонт» 3−1.

Гродненская «Олимпия» — восьмикратный чемпион Беларуси. «Цмокi-Мiнск» 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у «Горизонта» — 11.