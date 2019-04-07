Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» и «Горизонта» победили в медальных матчах чемпионата Беларуси

Действующие чемпионки страны «Цмокi» во втором домашнем поединке серии за чемпионский титул вновь были гораздо сильнее гостей из гродненской «Олимпии» — 93:53 (24:13, 27:19, 27:9, 15:12).

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В первой домашней встрече минчанки победили со счетом 98:66 (30:12, 26:17, 29:10, 13:27). Соперницы 13 апреля сыграют в Гродно. Золотая серия продлится до трех побед одной из команд.

В серии за бронзовые награды также со счетом 2:0 ведут столичные баскетболистки: «Горизонт» на своей площадке дважды переиграл гродненскую «Викторию». Накануне в первой встрече минчанки победили с результатом 107:46 (32:7, 31:16, 19:11, 25:12), а сегодня выиграли 78:51 (21:13, 19:6, 23:14, 15:18).

Гродненская «Олимпия» является восьмикратным чемпионом Беларуси, «Цмокi-Мiнск» 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у «Горизонта» — 11.