Баскетболисты «Вирджинии» выиграли трофей Национальной ассоциации студенческого спорта США

Встреча завершилась в овертайме со счетом 85:77 в пользу «Вирджинии». Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник Университета Вирджинии Деандре Хантер. На его счету 27 очков, четыре подбора, одна передача и один перехват. Больше всех очков среди баскетболистов Техасского технологического университета набрал Брэндон Фрэнсис — 17.