Баскетболисты «Вирджинии» выиграли трофей Национальной ассоциации студенческого спорта США

Решающий матч прошел на арене U.S. Bank Stadium. Посмотреть на игру лучших студенческих команд сезона пришли 72062 зрителя.
Встреча завершилась в овертайме со счетом 85:77 в пользу «Вирджинии». Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник Университета Вирджинии Деандре Хантер. На его счету 27 очков, четыре подбора, одна передача и один перехват. Больше всех очков среди баскетболистов Техасского технологического университета набрал Брэндон Фрэнсис — 17.
Предыдущим самым значительным достижением «Вирджинии» был выход в «Финал четырех» в 1981 и 1984 годах. «Тахас Тек» также ранее ни разу не завоевывал чемпионского звание. Попадание в решающую стадию сезона стало лучшим результатом в истории университета.