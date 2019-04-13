Женская команда «Цмокі-Мінск» третий раз кряду выиграла чемпионат Беларуси
«Цмокі-Мінск» третий раз кряду выиграли женский чемпионат Беларуси по баскетболу. В третьем матче финальной серии минчанки обыграли «Олимпию» — 85:67.
«Цмокі-Мінск» третий раз кряду выиграли женский чемпионат Беларуси по баскетболу. В третьем матче финальной серии минчанки обыграли «Олимпию» — 85:67.
Таким образом, «Цмокі» оформили победу в противостоянии — 3:0.
Для минчанок это пятый чемпионский титул в истории.
Бронзовые награды женского первенства завоевал «Горизонт».
Олимпия — Цмокі-Мінск — 67:85 (18:30, 15:13, 15:25, 19:17)
Лидеры: Копылова (18 + 10 подб.) — Териот (27 +5 подб. + 6 пас.).
«Цмокі-Мінск» победили в серии — 3:0.