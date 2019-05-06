Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» и «Борисфен» вышли в финал чемпионата Беларуси

В третьем матче полуфинальной серии «драконы» на своей площадке разгромили «Гродно-93» со счетом 104:58. В двух гостевых играх действующие чемпионы страны также уверенно победили — 93:63 и 109:89.

Ранее первым финалистом национального первенства стал могилевский «Борисфен», трижды подряд обыгравший резервный состав «Цмокi-Мiнск» — 68:62, 76:65 и 74:72.

Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото и тогда «Цмокi» уверенно победили могилевчан — 3:0 — и завоевали свой десятый подряд чемпионский титул. Обладателями бронзы стали баскетболисты «Гродно-93».