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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» и «Борисфен» вышли в финал чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен» вышли в финал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В третьем матче полуфинальной серии «драконы» на своей площадке разгромили «Гродно-93» со счетом 104:58. В двух гостевых играх действующие чемпионы страны также уверенно победили — 93:63 и 109:89.

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Ранее первым финалистом национального первенства стал могилевский «Борисфен», трижды подряд обыгравший резервный состав «Цмокi-Мiнск» — 68:62, 76:65 и 74:72.

Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото и тогда «Цмокi» уверенно победили могилевчан — 3:0 — и завоевали свой десятый подряд чемпионский титул. Обладателями бронзы стали баскетболисты «Гродно-93».

У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские «Цмокi», переигравшие в финальной серии гродненскую «Олимпию». Бронза досталась столичному «Горизонту».

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