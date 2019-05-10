Российская и белорусская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали генеральные секретари организаций Наталья Галкина (РФБ) и Анастасия Маринина (БФБ). Документом предусмотрено развитие совместных проектов, популяризация в обеих странах баскетбола и связанных с ним мероприятий.

«Отношения и дружба между двумя федерациями, конечно, начались не сегодня, — сказала Маринина. — Особенно учитывая тесные политические взаимоотношения между нашими странами. Ранее договоренность о взаимодействии была достигнута между руководителями федераций Максимом Рыженковым и Андреем Кириленко. Соглашение даст толчок к активизации сотрудничества и развитию совместных баскетбольных проектов».