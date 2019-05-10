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10 мая, источник: ТАСС

Российская и белорусская федерации баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 10 мая. Российская федерация баскетбола (РФБ) подписала соглашение о сотрудничестве с белорусскими коллегами на встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола (БФБ).

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Соглашение подписали генеральные секретари организаций Наталья Галкина (РФБ) и Анастасия Маринина (БФБ). Документом предусмотрено развитие совместных проектов, популяризация в обеих странах баскетбола и связанных с ним мероприятий.

«Отношения и дружба между двумя федерациями, конечно, начались не сегодня, — сказала Маринина. — Особенно учитывая тесные политические взаимоотношения между нашими странами. Ранее договоренность о взаимодействии была достигнута между руководителями федераций Максимом Рыженковым и Андреем Кириленко. Соглашение даст толчок к активизации сотрудничества и развитию совместных баскетбольных проектов».

Сообщается, что стороны определились с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области подготовки тренеров для спортивного резерва и формирования судейского корпуса. Россияне передали в белорусскую федерацию книги и методическую литературу. В ближайших планах — организация обучения детских тренеров и учителей физической культуры.

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