Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 11-й раз стали чемпионами Беларуси
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завоевали 11-й подряд титул чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завоевали 11-й подряд титул чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский «Борисфен» со счетом 80:71. До этого «драконы» дважды выиграли в Могилеве — 76:64 и 89:69.
Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото и тогда «Цмокi» также уверенно победили могилевчан 3−0.
Борьба за бронзовые награды еще не завершена. Резервный состав чемпионов выигрывает у баскетболистов «Гродно-93» 2−1. В Минске соперники обменялись победами: сначала выиграли хозяева — 93:81, потом гости — 71:69. В Гродно резервисты «драконов» победили со счетом 90:76. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч «бронзовой» серии.
У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские «Цмокi», переигравшие в финальной серии гродненскую «Олимпию». Бронза досталась столичному «Горизонту».