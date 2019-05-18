Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» 11-й раз стали чемпионами Беларуси

Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский «Борисфен» со счетом 80:71. До этого «драконы» дважды выиграли в Могилеве — 76:64 и 89:69.

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Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото и тогда «Цмокi» также уверенно победили могилевчан 3−0.

Борьба за бронзовые награды еще не завершена. Резервный состав чемпионов выигрывает у баскетболистов «Гродно-93» 2−1. В Минске соперники обменялись победами: сначала выиграли хозяева — 93:81, потом гости — 71:69. В Гродно резервисты «драконов» победили со счетом 90:76. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч «бронзовой» серии.