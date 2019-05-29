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20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Гимнаст поразил баскетбольное кольцо с центра площадки после сальто

Британский гимнаст Доминик Каннингем сумел попасть в баскетбольное кольцо после исполнения сальто. Видео трюка появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

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Гимнаст сделал сальто с опорой на баскетбольный мяч и в прыжке бросил его с центра площадки. Каннингем попал в цель и после этого исполнил двойное сальто. Спортсмен назвал свой трюк сумасшедшим.

Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний Каннингем — чемпион Европы в вольных упражнениях, а также серебряный призер в командных упражнениях.

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