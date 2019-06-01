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1 июня, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Елена Дьячкова. Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяек площадки.

Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 14 очков.

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