Агент Карасева рассказал о предложениях «Зенита» и других российских клубов

Контракт Карасева с «Зенитом» истек после сезона-2018/19. Карасев провел в «Зените» последние три года, до этого три сезона выступал в НБА за «Кливленд» и «Бруклин».

«По Сергею Карасеву у нас идет переговорный процесс. Не стал бы утверждать, что Сергей на 100% не останется в “Зените”, но на данный момент предложения других российских клубов из “большой пятерки” выглядят более интересными. Но это переговоры, все еще может поменяться. Что касается возможных вариантов в Европе, то ожидать, что европейские клубы смогут предложить сопоставимые условия, объективно не приходится. Тема НБА также не стоит на повестке. Сегодня на Карасева реально претендуют пять клубов», — сказал Рыжов по телефону.