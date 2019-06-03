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3 июня, источник: Спорт РИА Новости

Агент Карасева рассказал о предложениях «Зенита» и других российских клубов

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости, Семён Галькевич. Пять российских клубов претендуют на форварда Сергея Карасева, предложение «Зенита» из Санкт-Петербурга не самое интересное, сообщил РИА Новости агент баскетболиста Станислав Рыжов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт Карасева с «Зенитом» истек после сезона-2018/19. Карасев провел в «Зените» последние три года, до этого три сезона выступал в НБА за «Кливленд» и «Бруклин».

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«По Сергею Карасеву у нас идет переговорный процесс. Не стал бы утверждать, что Сергей на 100% не останется в “Зените”, но на данный момент предложения других российских клубов из “большой пятерки” выглядят более интересными. Но это переговоры, все еще может поменяться. Что касается возможных вариантов в Европе, то ожидать, что европейские клубы смогут предложить сопоставимые условия, объективно не приходится. Тема НБА также не стоит на повестке. Сегодня на Карасева реально претендуют пять клубов», — сказал Рыжов по телефону.

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