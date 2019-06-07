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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки победили Латвию в товарищеском матче

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно провели первый товарищеский матч в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Наталии Трофимовой встречались в Риге с командой Латвии и выиграли со счетом 81:77 (14:22, 24:25, 21:18, 22:12). В субботу, 8 июня, также в латвийской столице белоруски сыграют с командой Турции.

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После рижских спаррингов белорусские баскетболистки 14 и 15 июня проведут два контрольных матча в итальянском Брони со сборной Италии, а потом, 21 и 22 июня, в венгерском Секешфехерваре дважды сыграют со сборной Венгрии.

Женский чемпионат Европы в этом году пройдет на аренах Латвии и Сербии. На первом этапе белоруски будут играть в предварительной группе D в сербском Зренянине с командами Сербии (27 июня), Бельгии (28 июня) и России (30 июня). После финиша группового этапа победители четырех квартетов сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2−3-е места, сыграют в 1/8 финала. Континентальное первенство завершится 7 июля. На прошлом женском Евробаскете в Чехии-2017 белоруски выступили неудачно, не сумев выйти из группы.

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