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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА повел 2−0 в финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над подмосковными «Химками» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 103:92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28) в пользу армейцев. У победителей самым результативным на паркете был Серхио Родригес, набравший 16 очков, а Нандо Де Коло, Кори Хиггинс и Отелло Хантер набрали по 14 баллов. У «Химок» 26 очков на свой счет записал Антонио Крокер, 15 баллов — у Вячеслава Зайцева.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА, третий матч противостояния пройдет в Химках в понедельник, 10 июня.

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