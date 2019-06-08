ЦСКА повел 2−0 в финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок»

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 103:92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28) в пользу армейцев. У победителей самым результативным на паркете был Серхио Родригес, набравший 16 очков, а Нандо Де Коло, Кори Хиггинс и Отелло Хантер набрали по 14 баллов. У «Химок» 26 очков на свой счет записал Антонио Крокер, 15 баллов — у Вячеслава Зайцева.