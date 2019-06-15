Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в товарищеском матче

Первую половину встречи в итальянском Брони белоруски провели неплохо, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 9 очков — 43:34. После возобновления игры итальянки перехватили инициативу и не только догнали соперниц, но и вышли вперед, победив в итоге со счетом 71:67 (12:19, 22:24, 22:11, 15:13). Самой результативной в составе проигравших стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка, в активе Марии Поповой 17 очков.

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Сегодня вечером соперницы встретятся вновь на той же арене.

До этого белоруски провели два спарринга в Риге. В первом из них они победили команду Латвии со счетом 81:77, а затем проиграли сборной Турции — 56:76.

После матчей с итальянками подопечные Наталии Трофимовой отправятся в венгерский Секешфехервар, где 21 и 22 июня сыграют со сборной Венгрии. Это будут заключительные контрольные встречи перед стартом чемпионата Европы.