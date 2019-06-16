Баскетболистки сборной России проиграли француженкам на турнире в Ренне

Баскетболистки сборной России проиграли француженкам на турнире в Ренне

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила в овертайме команде Франции в матче международного турнира, который проходит во французском Ренне.