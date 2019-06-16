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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки сборной России проиграли француженкам на турнире в Ренне

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила в овертайме команде Франции в матче международного турнира, который проходит во французском Ренне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 74:67 (15:22, 14:17, 24:8, 8:14, 13:6) в пользу французских баскетболисток. В составе сборной России дабл-дабл сделала Мария Вадеева — 22 очка и 13 подборов.

В заключительном для себя матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Турции.

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