Баскетболистки сборной России проиграли француженкам на турнире в Ренне
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила в овертайме команде Франции в матче международного турнира, который проходит во французском Ренне.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу уступила в овертайме команде Франции в матче международного турнира, который проходит во французском Ренне.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 74:67 (15:22, 14:17, 24:8, 8:14, 13:6) в пользу французских баскетболисток. В составе сборной России
В заключительном для себя матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Турции.