Мужская сборная Беларуси стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3×3

По ходу турнира, проходившего на площадке столичной Palova Arena, подопечные Дмитрия Колтунова одержали две виктории на групповой стадии. Затем в четвертьфинале они уверенно победили соперников из «Гомельводоканала» (22:7), в полуфинале взяли верх над «Росэнергоатомом» (21:11), а в решающем поединке за первое место были сильнее команды «Мr.Magic» (21:14). Обладателем бронзы стал «Росэнергоатом». Всего в мужском турнире приняли участие 12 команд.

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У женщин соревновались 8 дружин. Победителями стали гродненские баскетболистки, которые прошли турнир без поражений. В финале они не оставили шансов на успех соперницам из юниорской сборной Беларуси (U-18). В поединке за бронзу борьба была напряженной, и лишь в овертайме команда «Девчата» одолела «Кандидатов» с перевесом в два очка — 19:17.

После финиша национального первенства исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина отметила, что Минск полностью готов к приему турнира II Европейских игр по баскетболу 3×3. В ходе чемпионата страны были проверена готовность всех служб арены и персонала к предстоящему масштабному событию.