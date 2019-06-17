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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3×3

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси перед стартом на II Европейских играх стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3×3 среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По ходу турнира, проходившего на площадке столичной Palova Arena, подопечные Дмитрия Колтунова одержали две виктории на групповой стадии. Затем в четвертьфинале они уверенно победили соперников из «Гомельводоканала» (22:7), в полуфинале взяли верх над «Росэнергоатомом» (21:11), а в решающем поединке за первое место были сильнее команды «Мr.Magic» (21:14). Обладателем бронзы стал «Росэнергоатом». Всего в мужском турнире приняли участие 12 команд.

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У женщин соревновались 8 дружин. Победителями стали гродненские баскетболистки, которые прошли турнир без поражений. В финале они не оставили шансов на успех соперницам из юниорской сборной Беларуси (U-18). В поединке за бронзу борьба была напряженной, и лишь в овертайме команда «Девчата» одолела «Кандидатов» с перевесом в два очка — 19:17.

После финиша национального первенства исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина отметила, что Минск полностью готов к приему турнира II Европейских игр по баскетболу 3×3. В ходе чемпионата страны были проверена готовность всех служб арены и персонала к предстоящему масштабному событию.

В турнире II Европейских игр по баскетболу 3×3 примут участие по 16 женских и мужских сборных. На первом этапе они разделены на 4 группы по 4 команды. В плей-офф выйдут по две дружины, которые продолжат борьбу за награды. Соревнования пройдут с 21 по 24 июня на Palova Arena.

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