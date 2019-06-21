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14:48 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла сербок в первом матче на Европейских играх

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3» со счетом 15:9 обыграла команду Сербии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх в Минске.

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В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команд Белоруссии и Италии. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф. Следующие две встречи сборная России проведет 22 июня.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня, церемония открытия соревнований состоится позднее в пятницу (начало — в 22:00 по мск). В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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