Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла сербок в первом матче на Европейских играх

В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команд Белоруссии и Италии. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф. Следующие две встречи сборная России проведет 22 июня.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня, церемония открытия соревнований состоится позднее в пятницу (начало — в 22:00 по мск). В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.