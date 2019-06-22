«Панатинаикос» и «Олимпиакос» отказываются играть друг с другом. Что происходит?
Кажется, в греческом чемпионате останется только один.
Кажется, в греческом чемпионате останется только один.
«Панатинаикос» и «Олимпиакос» — не просто соперники, а заклятые враги. Но в этом сезоне их вражда вышла уже на
В середине февраля команды встречались друг с другом в полуфинале национального кубка. Игра началась с трёх выписанных игрокам «Оли» фолов в первые полминуты, а к большому перерыву команда Дэвида Блатта проигрывала «-15». Всё это вылилось в отказ выходить на вторую половину.
Конфликт продолжился и в чемпионате. В последнем туре «Олимпиакос» играл против «Промитеаса», но главным арбитром матча должен был стать Панайотис Анастопулос — тот самый, который судил кубковую игру с «Пао».
Около сотни болельщиков «Оли» собрались возле дома арбитра и стали угрожать ему и его семье — грозили расправой в случае, если он выйдет на матч. Тот снялся с игры, и
Но тут уже запротестовали в «Панатинаикосе»! Команда из Афин в знак несогласия с этой ситуацией снялась с чемпионата Греции. Получилось очень комично, потому что «Олимпиакос» ещё до этого успел подать заявку на включение клуба в число участников… Адриатической лиги.
Всё смешалось.
Но в итоге Адриатическая лига отказала клубу из Пирея. Дело в том, что тогда пришлось бы расширять турнир, а в нём и так достаточно матчей, тем более, с учётом того, что в следующем сезоне Евролиги будет уже 18 команд.
Получилось так, что греческая баскетбольная федерация уже понизила «Оли» до второго дивизиона, а «Пао» сделал финт ушами и снова оказался в числе участников чемпионата. Президент команды из Афин Манос Пападопулос говорит, что его клуб сам снимется с турнира, если вдруг «Оли»
«Пока мы ждём решения спортивного суда по поводу перевода “Олимпиакоса” во второй дивизион, “Панатинаикос” ещё раз хочет прояснить
При этом главный тренер команды Рик Питино считает
«Олимпиакос» сделал большую ошибку. Что они сделали? Если у них есть проблема, то нужно было дождаться окончания сезона и бороться, чтобы решить эту проблему. Но есть одно «но» — это говорит Рик Питино, я не Димитрис Яннакопулос.
Греческому баскетболу нужен «Олимпиакос». Знаете, что мне нравится больше всего в жизни? Вставать и говорить, что я не прав. Больше всего люблю это. «Олимпиакосу» нужно было выйти и сказать, что он не прав. Нужно было вернуться, потому что все остальные команды в чемпионате Греции нуждаются в этом клубе. Мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас. Нам нужно всем быть вместе за пределами паркета. На паркете, да, мы хотим друг друга победить. Но греческому баскетболу нужен «Олимпиакос».
Встаньте и скажите: «Мы сделали ошибку, нам нужно было решать эту проблему после окончания сезона». В судах, где угодно. Я очень уважаю этот клуб, он нам нужен в греческом чемпионате. И я не грек, я просто говорю, как будет лучше баскетболу, — сказал Питино.
И тренер абсолютно прав в том, что баскетбол в Греции нуждается в «Олимпиакосе». Без
Нужен ли