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17:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла белорускам во втором матче на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3» со счетом 16:21 уступила команде Белоруссии во втором матче группового этапа на II Европейских играх в Минске.

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В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команды Италии, встреча состоится в субботу позднее.

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Ранее россиянки обыграли сборную Сербии со счетом 15:9.

По итогам группового этапа две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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