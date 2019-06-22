Сборная России по баскетболу 3×3 проиграла белорускам во втором матче на Европейских играх

В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команды Италии, встреча состоится в субботу позднее.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.