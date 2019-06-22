Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в четвертьфинал Европейских игр

Сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик на групповом этапе ранее обыграла команду Сербии со счетом 15:9 и уступила команде Белоруссии со счетом 16:21. Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал турнира вместе с белорусской командой. Все участники четвертьфиналов определятся позднее.

Баскетбол 3×3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.