Карри может сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри может выступить за сборную США на следующих летних Олимпийских играх. Об этом сообщает USA Today.
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри может выступить за сборную США на следующих летних Олимпийских играх. Об этом сообщает USA Today.
Форум пройдет в 2020 году в японском Токио.
«Знаю, что там будет потрясающая энергетика… Я никогда не играл на Олимпиаде, но был на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступлений за национальную команду. Но, как говорят другие, ничто не сравнится с Олимпийскими играми», — заявил баскетболист.