Карри может сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио

«Знаю, что там будет потрясающая энергетика… Я никогда не играл на Олимпиаде, но был на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступлений за национальную команду. Но, как говорят другие, ничто не сравнится с Олимпийскими играми», — заявил баскетболист.