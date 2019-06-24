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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Карри может сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри может выступить за сборную США на следующих летних Олимпийских играх. Об этом сообщает USA Today.

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Источник: AP 2019

Форум пройдет в 2020 году в японском Токио.

«Знаю, что там будет потрясающая энергетика… Я никогда не играл на Олимпиаде, но был на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступлений за национальную команду. Но, как говорят другие, ничто не сравнится с Олимпийскими играми», — заявил баскетболист.

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