Женская сборная России по баскетболу 3×3 не смогла выйти в полуфинал Европейских игр

Сборную России на турнире представляют Екатерина Поляшова, Евгения Фролкина, Анна Позднякова и Юлия Козик. Российские баскетболистки выступали в группе A с командами Белоруссии, Италии и Сербии. По итогам групповой стадии сборная России заняла второе место.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Германии, победившей в своем полуфинале испанок (20:11). Полуфиналы и матчи за медали Европейских игр пройдут позднее в понедельник.

Баскетбол 3×3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.