Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Европейских игр, победив чехов

Сборную России на турнире представляют Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские баскетболисты выступали в группе B с командами Франции, Италии и Украины. По итогам групповой стадии сборная России заняла первое место.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между сборными Литвы и Польши. Полуфиналы и матчи за медали Европейских игр пройдут позднее в понедельник.

Баскетбол 3×3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.