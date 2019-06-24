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24 июня, источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золото на ЕИ-2019

МИНСК 24 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 победила команду Латвии в финале Европейских игр в Минске.

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Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 21:14 в пользу сборной России, за которую играли Илья Карпенков, Кирилл Пиклов, Алексей Жердев и Станислав Шаров.

Бронзу завоевала сборная Белоруссии, которая нанесла поражение команде Польши — 21:15.

В финале женского турнира сборная Франции в финале победила команду Эстонии — 21:8. В матче за третье место команда Белоруссии обыграла сборную Германии — 21:16. Женская сборная России вылетела в четвертьфинале.

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