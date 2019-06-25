Кириленко: Российские баскетболисты стали победителями Европейских игр за счет характера

Источник: РИА "Новости"

Сборная России выиграла золотые медали Европейских игр, которые проходят в Минске, в понедельник. В финале национальная команда одержала победу над латвийцами со счетом 21:14.

«Рад за нашу команду, ребята здорово провели этот турнир, — сказал Кириленко. — Примерно в одни сроки мужские и женские сборные России участвовали и в Кубке мира, и в Европейских играх. В конце наши медальные надежды сосредоточились на одной из четырех команд — парнях до 23 лет, они не подвели. Мне нравится, что в этой сборной наблюдается чемпионская преемственность, ведь в прошлом году ребята выиграли Кубок мира, теперь состав наполовину обновился, появился новый тренер, но снова есть золото на большом турнире».

«Поздравляю ребят и их молодого тренера Дмитрия Зимина. В Минске у них было несколько сложных матчей — овертайм с Францией, пусть и проигранный, полуфинал с Польшей, в котором долго сохранялся опасный счет. Даже финал с Латвией, несмотря на итоговый результат, был тяжелым. Эти золотые медали добыты на характере», — добавил глава РФБ.