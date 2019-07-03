Российские баскетболистки обыграли команду Румынии в первом матче на Универсиаде

Матч завершился со счетом 59:31 в пользу сборной России. В другом матче первого тура группы В сборная Португалии победила команду Аргентины со счетом 64:50. В следующем туре российские баскетболистки сыграют против сборной Аргентины, матч состоится в четверг.

В баскетбольном турнире Всемирной Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за третье место хозяйкам соревнований со счетом 66:81.