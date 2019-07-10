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10 июля, источник: ТАСС

Российские баскетболистки заняли пятое место на Универсиаде

ТАСС, 10 июля. Женская сборная России по баскетболу победила команду Тайваня в матче за 5−6-е места на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

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Матч завершился со счетом 74:58 в пользу сборной России. В финале соревнований встретятся сборные США и Австралии, в матче за третье место сыграют команды Японии и Португалии.

Российская сборная уступила команде Японии в четвертьфинале и победила китаянок в матче турнира за 5−8-е места.

На Универсиаде-2017 на Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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