Российские баскетболистки заняли пятое место на Универсиаде

Матч завершился со счетом 74:58 в пользу сборной России. В финале соревнований встретятся сборные США и Австралии, в матче за третье место сыграют команды Японии и Португалии.

Российская сборная уступила команде Японии в четвертьфинале и победила китаянок в матче турнира за 5−8-е места.

На Универсиаде-2017 на Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу хозяйкам соревнований со счетом 66:81.