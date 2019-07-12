Сюжет без Риги: латвийский клуб покидает баскетбольную Единую лигу

Источник: Известия

Новый сезон Единой лиги пройдет в сокращенном формате. Во-первых, количество команд уменьшится с 14 до 13 в связи с уходом чемпиона Латвии — ВЭФа. Рижский клуб сосредоточится на выступлении во внутреннем первенстве и Лиге чемпионов, сообщил «Известиям» источник в ВЭФе. Во-вторых, серии плей-офф будут проводиться до двух побед, а не до трех, как было в предыдущие годы. Это связано с уплотнением календаря Евролиги, где от России в сезоне-2019/20 будут выступать сразу три клуба (ЦСКА, «Химки» и «Зенит»), и проведением Олимпийских игр-2020 в Токио. Оба этих решения будут утверждены на Совете лиги, который состоится 14 июля в Москве.

Минус Латвия

В сезоне-2019/20 в Единой лиге останется только четыре иностранных клуба: «Астана» (Казахстан), «Зелена Гура» («Польша»), «Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Латвийский ВЭФ, выступавший в турнире с момента его основания, покидает Единую лигу.

— В клубе решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии, — пояснил источник в ВЭФе. — В этом году руководству не удалось привлечь дополнительные источники финансирования, поэтому играть на три фронта не представляется возможным. При этом ВЭФ не прощается с Единой лигой. Через сезон команда, возможно, вновь заявится на турнир.

Лучшее достижение ВЭФа — выход в четвертьфинал Единой лиги. В регулярном чемпионате-2012/13 черно-белые заняли четвертое место, в первом раунде плей-офф обыграли казахстанскую «Астану» (2−1), но затем уступили «Химкам» (0−3). В прошедшем чемпионате ВЭФ не смог пробиться в восьмерку сильнейших, финишировав лишь на 10-м месте (10 побед в 26 матчах).

Владелец ВЭФа Эдгарс Яунупс отказался обсуждать тему снятия с турнира до заседания Совета лиги.

Таким образом, количество команд международного турнира вновь сократится до 13 (столько же участников было в сезоне-2017/18). Совет лиги не будет рассматривать новых кандидатов на вступление.

«Самара» останется в Суперлиге

Действующий чемпион Суперлиги-1 — БК «Самара» — давно хочет пойти на повышение в классе и заявиться в Единую лигу. Руководство клуба готово предоставить бюджет на уровне саратовского «Автодора» и пермской «Пармы» (порядка 200 млн рублей) и уже дважды подавало заявки на вступление в турнир (в 2016-м и 2017 годах), но оба раза получила отказ. Причина — отсутствие зала, вмещающего 3 тыс. зрителей.

Домашняя арены «Самары» рассчитана почти на 2 тыс.человек. За счет дополнительных трибун вместимость зала может увеличиться еще примерно на 600−800 мест. Также президент клуба Камо Погосян предлагал вариант, при котором команда будет играть на шеститысячной арене в Тольятти, где выступает ХК «Лада». Но все это не впечатлило руководство Единой лиги.

В этот раз «Самара» не стала подавать свою заявку.

— В Единой лиге нам сказали, что в этот раз принимать новых участников не будут, — пояснил «Известиям» Камо Погосян. — Поэтому мы сосредоточились на комплектовании команды к сезону в Суперлиге-1. Хочу сказать, что наш клуб будет полностью готов к вступлению в турнир на следующий год. К тому времени будет построена новая многофункциональная арена, вмещающая 7 тыс. зрителей.

Отказ от новых команд в сезоне-2019/20 связан с уплотнением календаря европейского баскетбола. Состав участников Евролиги увеличился на два клуба, поэтому только в регулярном сезоне команды проведут 34 матча вместо 30. Также Международная федерация баскетбола (ФИБА) просит завершить клубный сезон-2019/20 до 12 июня, чтобы игроки смогли хорошо подготовиться к Олимпиаде в Токио-2020.

Сократят и плей-офф

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Кроме того, Единая лига сократит розыгрыш плей-офф. Чтобы успеть закончить чемпионат до 12 июня, руководство турнира решило предложить клубам играть серии навылет до двух побед, а не до трех. Такое решение поддерживают большинство участников турнира, поэтому при голосовании оно будет утверждено.

В интервью «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что это решение необходимо.

— Конечно, формат плей-офф до трех побед более интригующий, но расширение календаря Евролиги влияет на календарь всех национальных чемпионатов. К тому же от России в новом розыгрыше евротурнира будут выступать сразу три клуба. В любом случае это еще не окончательное решение. Спокойно обсудим этот вопрос на совете Лиги 14 июля, — пояснил Павел Астахов.

12 домашних матчей

Если российским клубам, выступающим в различных еврокубках, сокращение количества матчей в Единой лиге пойдет на пользу, то для «Автодора», «Пармы» и «Енисея» это не лучшая новость. Эти три клуба остались без евротурниров-2019/20, хотя и подавали заявку на wild card (особое приглашение) в Лигу чемпионов («Енисей» и «Автодор»), а также Кубок Европы-ФИБА («Парма»).

— В ФИБА хотели, чтобы кто-то из российских топ-клубов заявился в Лигу чемпионов, тогда бы они дали несколько wild card другим командам Единой лиги, — рассказал источник «Известий» в Единой лиге. — И когда УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит» решили заявиться в турниры Евролиги, то всем было отказано в особом приглашении.

В итоге любители баскетбола в Саратове, Перми и Красноярске увидят только 12 домашних матчей за сезон. Для баскетбола это совсем небольшая цифра.

— Конечно, хотелось бы больше домашних матчей, — отметил в разговоре с «Известиями» президент «Пармы» Сергей Богуславский. — Но что есть то есть. Поскольку в прошлом сезоне у нас был не самый лучший спортивный результат (13-я позиция), нам сложно было рассчитывать на место в еврокубках. Теперь нам надо выйти из замкнутого круга, попасть на новый уровень в Единой лиге и заслужить право выступать в еврокубках по спортивному принципу. При этом мы вновь будем бороться за Кубок России, что немного увеличит количество матчей в Перми. Думаю, коллеги из «Енисея» и «Автодора» тоже сделают ставку на Кубок.