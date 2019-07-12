Сюжет без Риги: латвийский клуб покидает баскетбольную Единую лигу

Сюжет без Риги: латвийский клуб покидает баскетбольную Единую лигу
Количество команд в турнире сократится, серии
Количество команд в турнире сократится, серии
Новый сезон Единой лиги пройдет в сокращенном формате.
В сезоне-2019/20 в Единой лиге останется только четыре иностранных клуба: «Астана» (Казахстан), «Зелена Гура» («Польша»), «Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Латвийский ВЭФ, выступавший в турнире с момента его основания, покидает Единую лигу.
— В клубе решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии, — пояснил источник в ВЭФе. — В этом году руководству не удалось привлечь дополнительные источники финансирования, поэтому играть на три фронта не представляется возможным. При этом ВЭФ не прощается с Единой лигой. Через сезон команда, возможно, вновь заявится на турнир.
Лучшее достижение ВЭФа — выход в четвертьфинал Единой лиги. В регулярном чемпионате-2012/13
Владелец ВЭФа Эдгарс Яунупс отказался обсуждать тему снятия с турнира до заседания Совета лиги.
Таким образом, количество команд международного турнира вновь сократится до 13 (столько же участников было в сезоне-2017/18). Совет лиги не будет рассматривать новых кандидатов на вступление.
Действующий чемпион Суперлиги-1 — БК «Самара» — давно хочет пойти на повышение в классе и заявиться в Единую лигу. Руководство клуба готово предоставить бюджет на уровне саратовского «Автодора» и пермской «Пармы» (порядка 200 млн рублей) и уже дважды подавало заявки на вступление в турнир (в 2016-м и 2017 годах), но оба раза получила отказ. Причина — отсутствие зала, вмещающего 3 тыс. зрителей.
Домашняя арены «Самары» рассчитана почти на 2 тыс.человек. За счет дополнительных трибун вместимость зала может увеличиться еще примерно на 600−800 мест. Также президент клуба Камо Погосян предлагал вариант, при котором команда будет играть на шеститысячной арене в Тольятти, где выступает ХК «Лада». Но все это не впечатлило руководство Единой лиги.
В этот раз «Самара» не стала подавать свою заявку.
— В Единой лиге нам сказали, что в этот раз принимать новых участников не будут, — пояснил «Известиям» Камо Погосян. — Поэтому мы сосредоточились на комплектовании команды к сезону в Суперлиге-1. Хочу сказать, что наш клуб будет полностью готов к вступлению в турнир на следующий год. К тому времени будет построена новая многофункциональная арена, вмещающая 7 тыс. зрителей.
Отказ от новых команд в сезоне-2019/20 связан с уплотнением календаря европейского баскетбола. Состав участников Евролиги увеличился на два клуба, поэтому только в регулярном сезоне команды проведут 34 матча вместо 30. Также Международная федерация баскетбола (ФИБА) просит завершить клубный сезон-2019/20 до 12 июня, чтобы игроки смогли хорошо подготовиться к Олимпиаде в Токио-2020.
Кроме того, Единая лига сократит розыгрыш
В интервью «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что это решение необходимо.
— Конечно, формат
Если российским клубам, выступающим в различных еврокубках, сокращение количества матчей в Единой лиге пойдет на пользу, то для «Автодора», «Пармы» и «Енисея» это не лучшая новость. Эти три клуба остались без евротурниров-2019/20, хотя и подавали заявку на wild card (особое приглашение) в Лигу чемпионов («Енисей» и «Автодор»), а также Кубок
— В ФИБА хотели, чтобы
В итоге любители баскетбола в Саратове, Перми и Красноярске увидят только 12 домашних матчей за сезон. Для баскетбола это совсем небольшая цифра.
— Конечно, хотелось бы больше домашних матчей, — отметил в разговоре с «Известиями» президент «Пармы» Сергей Богуславский. — Но что есть то есть. Поскольку в прошлом сезоне у нас был не самый лучший спортивный результат (13-я позиция), нам сложно было рассчитывать на место в еврокубках. Теперь нам надо выйти из замкнутого круга, попасть на новый уровень в Единой лиге и заслужить право выступать в еврокубках по спортивному принципу. При этом мы вновь будем бороться за Кубок России, что немного увеличит количество матчей в Перми. Думаю, коллеги из «Енисея» и «Автодора» тоже сделают ставку на Кубок.
В прошлом сезоне «Парма» второй раз в своей истории выиграла Кубок России. В финале пермяки одержали победу над «Нижним Новгородом».