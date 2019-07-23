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16:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков перешел в питерский «Спартак»

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский баскетболист Никита Мещеряков продолжит карьеру в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Такая информация содержится на сайте российского клуба, сообщает БЕЛТА.

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Нападающий провел последние три сезона в минских «Цмоках». В составе белорусской команды Никита Мещеряков принял участие в 68 играх чемпионата ВТБ, в его активе 334 очка (4,9 в среднем за матч), 183 подбора (2,6 за матч), 69 результативных передач (1,0 за матч) и 31 перехват (0,4).

Во время загрузки произошла ошибка.

В питерском «Спартаке» переход игрока считают одним из самых удачных трансферов межсезонья.

Контракт с белорусским нападающим рассчитан на один сезон.

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