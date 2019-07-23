Белорусский баскетболист Никита Мещеряков перешел в питерский «Спартак»

Нападающий провел последние три сезона в минских «Цмоках». В составе белорусской команды Никита Мещеряков принял участие в 68 играх чемпионата ВТБ, в его активе 334 очка (4,9 в среднем за матч), 183 подбора (2,6 за матч), 69 результативных передач (1,0 за матч) и 31 перехват (0,4).