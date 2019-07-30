Карасев: У нас нет базы, условий, потому и не осталось россиян в НБА
Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасев, в межсезонье сменивший «Зенит» из
Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасев, в межсезонье сменивший «Зенит» из
— Шесть лет, получается, вы не играли за сборную России на крупных турнирах.
— Да, после Евробаскета-2013 никак не удавалось, поэтому сейчас очень хочется сыграть на Кубке мира. Главное сейчас — до него дожить, не сломаться, не дай бог. Кубок мира — это крутой турнир реально. Все мы мелкими, делая первые шаги в баскетболе, мечтали однажды сыграть на чемпионате мира, на Олимпиаде, в НБА, просто в сборную попасть.
— Ощущения сейчас и перед Олимпиадой в Лондоне похожи
— Это другие ощущения абсолютно. Там у меня была такая детская эйфория уже от того, что я попал в одну команду с Андреем Кириленко, Сергеем Моней, Виктором Хряпой — они составляли костяк. Я был молодой, глаза горели, сейчас уже более взвешенно подхожу, понимаю, что от меня большего ждут, что другие роли у меня, другие задачи. Так что это две разные ситуации.
— Готовы впервые взять на себя роль лидера сборной на крупном турнире?
— Мне кажется, прямо явного у нас нет лидера, но, конечно, буду стараться брать на себя. Думаю, от меня ждут этого, так что постараюсь максимум показать.
— И все равно, если не брать дебютантов, вы остаетесь самым молодым игроком в национальной команде.
— Да, только Миша Кулагин, получается, младше. Здорово, что вхожу еще в эту группу.
— Тяжело далось решение о переходе в «Химки»?
— Не скажу, что тяжело. Сели с семьей, с женой, подумали, что мне нужен новый вызов, нужно выходить из зоны комфорта, менять обстановку. Для меня это будет рост, нужно уже попробовать себя в Евролиге. На тот момент у «Зенита» еще не было Евролиги.
— А если бы уже было известно?
— Это не стало бы доводом, все равно бы ушел. Хотелось поменять обстановку.
— Как оцениваете эти три года в родном Петербурге?
— В целом хорошо. Были взлеты и падения, были травмы, но это неотъемлемая часть баскетбола. В первый сезон, если бы нам помогли немножко, то могли бы попасть в Евролигу (речь о полуфинале
— Обидно
— Да нет, наоборот, приятно, что приеду на один раз больше в Петербург.
— Уже представляете этот матч? Гул трибун?
— Нет, такого нет (улыбается). Для меня более принципиально будет против «Фенербахче», «Реала» или «Барселоны» сыграть, если честно.
— Какая была первая реакция Шведа на ваш переход в «Химки»?
— А мы еще не говорили с тех пор, как я подписал контракт, ни разу не списывались.
— Все уже обсуждают, что вы навяжете конкуренцию ЦСКА в Лиге ВТБ.
— На бумаге очень неплохой состав собирается, это правда. Надо поиграть вместе, потренироваться, понять. Звучит неплохо, там посмотрим, как тренер настроит это все. От нас требуется выкладываться только полностью.
— Тимофея Мозгова хотели бы увидеть в «Химках»?
— Тима в здоровом состоянии очень неплохо бы помог команде. Посмотрим, договорятся или нет, и как он вообще будет себя чувствовать. Желаю ему быстрее восстановиться. Понимаю, как это не круто, когда ты долго не можешь принимать участие ни в тренировочном, ни в игровом процессе.
— Впервые с 2001 года в НБА не осталось ни одного россиянина. О чем это говорит?
— Мне кажется, не хватает
— У вас самого остается мечта однажды вернуться?
— Остается, безусловно, но я не думаю об этом. Ничего не получится, если думать. Надо работать, вкалывать, а там уже как бог даст. Если буду все правильно делать, то шанс должен появиться. Нет смысла думать, в следующем сезоне меня ждут «Химки» и дебют в Евролиге — надо туда все мысли направить.