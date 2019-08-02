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2 августа, источник: ТАСС

Российские баскетболисты разгромили команду Иордании в первом матче международного турнира

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу одержала разгромную победу со счетом 111:71 над командой Иордании в первом матче международного товарищеского турнира. Встреча состоялась в УСК ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

В составе россиян больше всего очков набрал Виталий Фридзон (22), на втором месте по результативности Никита Курбанов (15), третье разделили Сергей Карасев и Джоэл Боломбой (оба по 12). Лучший по подборам в составе россиян стал Боломбой (9), больше всего результативных передач сделал Михаил Кулагин (8), перехватов — Андрей Воронцевич (3).

Помимо сборных России и Иордании, в турнире примет участие команда Ирана. В субботу на паркет выйдут сборные Иордании и Ирана, в воскресенье сыграют команды России и Ирана, начало матча в 14:00 мск.

Международный турнир в Москве является первым в подготовительном цикле сборной России к Кубку мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября. Россияне дважды завоевывали серебряные медали соревнований (1994, 1998).

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