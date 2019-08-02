Российские баскетболисты разгромили команду Иордании в первом матче международного турнира

Источник: РИА "Новости"

В составе россиян больше всего очков набрал Виталий Фридзон (22), на втором месте по результативности Никита Курбанов (15), третье разделили Сергей Карасев и Джоэл Боломбой (оба по 12). Лучший по подборам в составе россиян стал Боломбой (9), больше всего результативных передач сделал Михаил Кулагин (8), перехватов — Андрей Воронцевич (3).

Помимо сборных России и Иордании, в турнире примет участие команда Ирана. В субботу на паркет выйдут сборные Иордании и Ирана, в воскресенье сыграют команды России и Ирана, начало матча в 14:00 мск.