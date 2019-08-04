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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность

Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену допинг-пробы. Как выяснил RTV, спортсмен использовал мочу беременной супруги.

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Источник: AFP 2019

Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.

Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.

Американец известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос» и российский «Енисей». В сезоне-2017/2018 Купер стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе «Монако».

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