Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность
Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену
Американский баскетболист Ди Джей Купер отбывает дисквалификацию за подмену
Изданию стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины. Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.
Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.
Американец известен по выступлениям за греческий «Панатинаикос» и российский «Енисей». В сезоне-2017/2018 Купер стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе «Монако».
Смотрите также: 30 звезд России с