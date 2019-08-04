Базаревич: Проигрыш иранцам полезнее для сборной России, чем победа над иорданцами

«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвертой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании», — сказал Базаревич.

По словам тренера, в пятничном матче с иорданцами россияне не встретили такого сопротивления. «Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире», — подчеркнул он.