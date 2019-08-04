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16:48 (мск), источник: ТАСС

Базаревич: Проигрыш иранцам полезнее для сборной России, чем победа над иорданцами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Матч с командой Ирана был гораздо полезнее для тренерского штаба сборной России по баскетболу, чем победная встреча со сборной Иордании. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Сергей Базаревич.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России уступила команде Ирана во втором матче международного турнира со счетом 84:91.

«В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвертой четверти. Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании», — сказал Базаревич.

По словам тренера, в пятничном матче с иорданцами россияне не встретили такого сопротивления. «Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире», — подчеркнул он.

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