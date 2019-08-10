Могилевский «Борисфен» выступит в первом розыгрыше Евразийской лиги по баскетболу

В турнире, который стартует в октябре, выступят также два армянских клуба из Еревана — «Арагац» и «Урарту», российские «Арсенал» из Тулы и МБА из Москвы, а также казахстанский клуб «Барсы» из Атырау.

На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а затем квартет сильнейших в «Финале четырех» в марте 2020 года определит чемпиона и призеров турнира. Решающий этап пройдет на площадке одного из его участников.