Российские баскетболисты выиграли товарищеский турнир в Италии

Россияне выиграли все матчи на турнире. В пятницу они одержали победу над командой Италии со счетом 72:70, в четверг оказались сильнее команды Венесуэлы (69:54). В товарищеском турнире в Вероне приняли участие четыре команды. Последний матч турнира между сборными Италии и Венесуэлы состоится позднее в субботу.