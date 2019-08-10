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10 августа, источник: ТАСС

Российские баскетболисты выиграли товарищеский турнир в Италии

ТАСС, 10 августа. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Сенегала со счетом 73:56 в заключительном матче товарищеского турнира в итальянской Вероне.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне выиграли все матчи на турнире. В пятницу они одержали победу над командой Италии со счетом 72:70, в четверг оказались сильнее команды Венесуэлы (69:54). В товарищеском турнире в Вероне приняли участие четыре команды. Последний матч турнира между сборными Италии и Венесуэлы состоится позднее в субботу.

Турнир стал подготовительным для сборной России к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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