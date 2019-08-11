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11 августа, источник: ТАСС

Российские баскетболистки уступили итальянкам в финале молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 11 августа. Баскетболистки молодежной сборной России (до 20 лет) проиграли итальянкам в финале чемпионата Европы. Турнир прошел в чешском городе Клатови.

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Встреча завершилась со счетом 70:67 в пользу итальянок. Самым результативным игроком матча стала форвард команды Италии Констанца Верона, набравшая 25 очков. В составе сборной России больше всего очков набрала Валентина Кожухарь (19).

В матче за третье место француженки обыграли бельгиек (50:34).

На групповой стадии команда России обыграла сборные Чехии, Польши и Швеции. В 1/8 финала российские баскетболистки победили немок, в четвертьфинале — команду Сербии, в полуфинале — сборную Бельгии.

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место, первенствовали испанки. С момента проведения турнира с 2000 года сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует по количеству наград на европейских первенствах команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).

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