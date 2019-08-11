Российские баскетболистки уступили итальянкам в финале молодежного чемпионата Европы

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место, первенствовали испанки. С момента проведения турнира с 2000 года сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует по количеству наград на европейских первенствах команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).